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Общество

Когда в России наступит эпидемия гриппа?

Эксперты напоминают гражданам о необходимости вакцинации
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, суббота, 14 октября , РИА Vladnews.

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова сообщила о том, что в текущем году основная волна эпидемии гриппа придет в Россию в ноябре, сообщает РИА VladNews со ссылкой на «Известия».

«Придет эпидемия, наверное, где-то во второй половине октября. Особенно в ноябре, и нарастание будет, как обычно, достаточно длительное — в течение от двух до четырех месяцев», — заявила глава Минздрава.

Вероника Скворцова отметила, что уже на сегодняшний день наблюдается внушительное число заболевших гриппом россиян, однако эпидемический порог пока не превышен.

Кроме того, министр вновь напомнила о необходимости вакцинации, которая по итогам 2016 года продемонстрировала позитивную динамику в борьбе с заболеванием.

В Приморье вакцинационный период начался с первого сентября. Бесплатно в этой кампании участвуют дети от 6 месяцев до 18 лет (с разрешения родителей), беременные женщины, медики, сотрудники образовательных учреждений, а также студенты, призывники, пенсионеры, люди с хроническими патологиями, работники торговли, автотранспортной и коммунальной сферы. 

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