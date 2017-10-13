Когда в России наступит эпидемия гриппа?

Эксперты напоминают гражданам о необходимости вакцинации

Владивосток, суббота, 14 октября , РИА Vladnews.

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова сообщила о том, что в текущем году основная волна эпидемии гриппа придет в Россию в ноябре, сообщает РИА VladNews со ссылкой на «Известия».

«Придет эпидемия, наверное, где-то во второй половине октября. Особенно в ноябре, и нарастание будет, как обычно, достаточно длительное — в течение от двух до четырех месяцев», — заявила глава Минздрава.

Вероника Скворцова отметила, что уже на сегодняшний день наблюдается внушительное число заболевших гриппом россиян, однако эпидемический порог пока не превышен.

Кроме того, министр вновь напомнила о необходимости вакцинации, которая по итогам 2016 года продемонстрировала позитивную динамику в борьбе с заболеванием.

В Приморье вакцинационный период начался с первого сентября. Бесплатно в этой кампании участвуют дети от 6 месяцев до 18 лет (с разрешения родителей), беременные женщины, медики, сотрудники образовательных учреждений, а также студенты, призывники, пенсионеры, люди с хроническими патологиями, работники торговли, автотранспортной и коммунальной сферы.