В выходные в Приморье немного потеплеет

Погода в крае ожидается без осадков

Владивосток, пятница, 13 октября , РИА Vladnews.

В субботу над Приморьем пройдёт малоактивный атмосферный фронт, который вызовет местами небольшие осадки, преимущественно в виде дождя, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Примгидромета. Основной фон ночных температуры воздуха составит -2…-7°C, местами до +2…+7°C, днём потеплеет до +5…+16°C.

14 октября ночью облачно, утром не исключен небольшой дождь, в дальнейшем без осадков. Минимальная температура +6…+9°C. Днём с прояснением, воздух прогреется до +12…+14°C. Ночь на воскресенье, 15 октября, будет на 2–3 градуса холоднее, а максимальная температура днем составит +10…+12°C.

В воскресенье на юг Дальневосточного региона распространится гребень континентального антициклона. В Приморье ожидается малооблачная без осадков погода. Температурный фон существенно не изменится.