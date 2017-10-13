Команда «Восток» выступит на Кубке России по спидвею среди пар

Начало соревнований в 19 часов

Владивосток, пятница, 13 октября , РИА Vladnews.

Сегодня, 13 октября, в 19 часов на треке стадиона «Авангард» пройдет финальная гонка по спидвею в рамках Кубка России среди пар. Жителей и гостей Владивостока ждут напряженные и захватывающие заезды мотогонщиков.

В финальной гонке будет выставлено два состава пар от команды «Восток». Среди них пара Сергей Логачёв и Марк Карион, вторая пара – Павел Лагута, Кирилл Хван и запасной Никита Коровко. Команды «Мега-Лада» и «Турбина» также выставляют по два состава пар, «СТК Октябрьский» – только одну.

Как отмечают в управлении развития физической культуры и массового спорта администрации Владивостока, по правилам Кубка России по спидвею среди пар, каждая участвующая в этих соревнованиях команда выставляет на заезды по два состава пар. В них по три гонщика: двое основных и один запасной. На трек спортсмены разных команд выходят поочередно двумя парами.

Администрация Владивостока приглашает всех любителей мотоспорта поддержать гонщиков команды «Восток» и окунуться в атмосферу скорости, риска и опасных ощущений.