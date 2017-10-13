Во Владивостоке состоялся диктант по экономике

«Сильная экономика — процветающая Россия»

Владивосток, пятница, 13 октября , РИА Vladnews.

Экономический диктант написали во Владивостоке, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII Канал. Масштабная образовательная акция проводится по всей стране, чтобы оценить уровень экономической грамотности россиян, в том числе в региональном разрезе. В приморской столице ее организовали на базе ДВФУ. Присоединиться к акции мог каждый, независимо от возраста и уровня образования.