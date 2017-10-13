Экономический диктант написали во Владивостоке, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII Канал. Масштабная образовательная акция проводится по всей стране, чтобы оценить уровень экономической грамотности россиян, в том числе в региональном разрезе. В приморской столице ее организовали на базе ДВФУ. Присоединиться к акции мог каждый, независимо от возраста и уровня образования.
Во Владивостоке состоялся диктант по экономике
«Сильная экономика — процветающая Россия»Владивосток, пятница, 13 октября , РИА Vladnews.
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