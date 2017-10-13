Воздух во Владивостоке станет чище

Очистили на 99%

Владивосток, пятница, 13 октября , РИА Vladnews.

Новые рукавные фильтры запустили в работу на «Спецзаводе № 1», сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII Канал. Они позволят свести к минимуму уровень вредных газов, которые остаются после сжигания мусора. Контракт на изготовление этого современного оборудования «Спецзавод № 1» и администрация Владивостока заключили с петербургской компанией, которая работает на российском рынке в области охраны окружающей среды с 1992 года.