Новые рукавные фильтры запустили в работу на «Спецзаводе № 1», сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII Канал. Они позволят свести к минимуму уровень вредных газов, которые остаются после сжигания мусора. Контракт на изготовление этого современного оборудования «Спецзавод № 1» и администрация Владивостока заключили с петербургской компанией, которая работает на российском рынке в области охраны окружающей среды с 1992 года.
Воздух во Владивостоке станет чище
Очистили на 99%Владивосток, пятница, 13 октября , РИА Vladnews.
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