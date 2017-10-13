Борис Кубай: В начале ноября в Приморье ожидается снегопад 18:15, 13 октября Борис Кубай: В начале ноября в Приморье ожидается снегопад
Приморских моряков держат в Объединенных Арабских Эмиратах 17:40, 13 октября Приморских моряков держат в Объединенных Арабских Эмиратах
В выходные в Приморье немного потеплеет 17:25, 13 октября В выходные в Приморье немного потеплеет
Новостная лента
Октябрь, 13 пятница
19:59
Приморский мэр отбирает землю у граждан? Эксклюзив
19:59
9 лет гарантии качества Фото
19:21
Китайская душа — нараспашку во Владивостоке Видео
18:15
Борис Кубай: В начале ноября в Приморье ожидается снегопад
18:00
Команда «Восток» выступит на Кубке России по спидвею среди пар
17:47
Гражданин КНР пытался вывезти из Приморья лапы медведя
17:40
Приморских моряков держат в Объединенных Арабских Эмиратах
17:36
Общегородская ярмарка развернулась на центральной площади Владивостока
17:25
В выходные в Приморье немного потеплеет
17:14
Во Владивостоке пройдёт финал Кубка России по спидвею среди пар
17:00
Новый кандидат в вице-губернаторы Приморья проходит проверку
16:47
Во Владивостоке за сутки произошло более 80 аварий Эксклюзив
16:35
Андрей Тарасенко отработал свою первую и очень важную неделю Видео
16:28
Когда начнётся суд по делу Пушкарева? Эксклюзив
16:23
В Приморье задержали нелегальных сборщиков дикоросов
16:10
Во Владивостоке мальчик пострадал под колесами авто Эксклюзив
15:57
Владивостокский автолюбитель сбил школьницу на пешеходном переходе Эксклюзив
15:45
Эксперт о новой ракете КНДР: Это демонстративная акция
15:33
В России создадут Фонд защиты прав дольщиков
15:22
Основные силы на тушение пожаров в Приморье направлены в Кавалеровский район Фото
15:10
Погода в Приморье сегодня, 13 октября, потенциально опасна Фото
14:58
На острове Русский пройдет экологический субботник
14:46
В Приморье пропал мужчина Фото
14:33
Приморцам продавали опасные деликатесы
14:21
​В Приморье введён особый противопожарный режим
14:10
«Цирк наш»: Кому будет принадлежать Владивостокский цирк?
13:57
Женщина сломала позвоночник в ДТП в центре Владивостока Эксклюзив
13:47
Крупномасштабная выставка русской живописи открылась в Харбине Эксклюзив
13:45
В Приморье сгорел двухэтажный коттедж Видео
13:32
Фестиваль ветеранских хоров прошел во Владивостоке Фото
13:20
С 20 октября вступит в силу новый регламент для ГИБДД
13:09
За сутки в Приморье потушили восемь пожаров
Какую радиостанцию вы слушаете?

Электронные версии
4216 (155) от 13 октября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Прорубить дорогу
Лесные пожары – пылающий лес
Архитекторов города приглашают на конкурс проектов жилья будущего
«Индра» приходит в Приморье
Вредным выбросам поставили фильтр
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
8 канал

Китайская душа — нараспашку во Владивостоке

​В музейно-выставочном комплексе ВГУЭС открылась выставка Ван Вэньцзяна
Владивосток, пятница, 13 октября , РИА Vladnews.

Персональная выставка, получившая название «Душа нараспашку», знакомит зрителей с работами, написанными не только на родине мастера, но и во время его путешествий по России, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII Канал.  В экспозиции представлено около 40 произведений – пейзажи, портреты, жанровые сцены.

Похожие новости
Андрей Тарасенко отработал свою первую и очень важную неделю
16:35, 13 октября 2017 Андрей Тарасенко отработал свою первую и очень важную неделю

Tet-a-tet c губернатором

ВБЩЗ: живут надеждой
11:00, 13 октября 2017 ВБЩЗ: живут надеждой

Кассационную жалобу в Арбитражный суд Дальнего Востока подготовили на Владивостокском бутощебеночном заводе

Автомодельный спорт в Приморье: кто стоит у истоков?
08:33, 13 октября 2017 Автомодельный спорт в Приморье: кто стоит у истоков?

Этому техническому виду спорта в крае уже более 50 лет

К новому дому — по новой дороге
04:28, 13 октября 2017 К новому дому — по новой дороге

У темы развития инфраструктуры земельных участков для многодетных семей появилось продолжение

Цифровые технологии все глубже проникают в жизнь приморцев
01:21, 13 октября 2017 Цифровые технологии все глубже проникают в жизнь приморцев

В мире цифровых денег

Владивосток: планы на будущее
21:05, 12 октября 2017 Владивосток: планы на будущее

Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко в выходные проинспектировал приморские долгострои

Ремонт дорог завершается
20:23, 12 октября 2017 Ремонт дорог завершается

Масштабный ремонт улиц Верхнепортовой и Всеволода Сибирцева вышел на финишную прямую