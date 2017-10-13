Китайская душа — нараспашку во Владивостоке

​В музейно-выставочном комплексе ВГУЭС открылась выставка Ван Вэньцзяна

Владивосток, пятница, 13 октября , РИА Vladnews.

Персональная выставка, получившая название «Душа нараспашку», знакомит зрителей с работами, написанными не только на родине мастера, но и во время его путешествий по России, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII Канал. В экспозиции представлено около 40 произведений – пейзажи, портреты, жанровые сцены.