Андрей Тарасенко отработал свою первую и очень важную неделю

Tet-a-tet c губернатором

Владивосток, пятница, 13 октября , РИА Vladnews.

Обсуждаемым и показательным является, какие увольнения временно исполняющий обязанности губернатора Приморья осуществил, какие встречи провел, какие задачи поставил перед собой и органами власти, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII Канал. Свою осведомленность о жизни в крае он продемонстрировал и на встрече с депутатами Госдумы от Приморья, и на встрече с руководителем краевого парламента.