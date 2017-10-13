Обсуждаемым и показательным является, какие увольнения временно исполняющий обязанности губернатора Приморья осуществил, какие встречи провел, какие задачи поставил перед собой и органами власти, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII Канал. Свою осведомленность о жизни в крае он продемонстрировал и на встрече с депутатами Госдумы от Приморья, и на встрече с руководителем краевого парламента.
Андрей Тарасенко отработал свою первую и очень важную неделю
Tet-a-tet c губернаторомВладивосток, пятница, 13 октября , РИА Vladnews.
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