В Приморье пропал мужчина

Родственники и близкие просят помощи в установлении местонахождения

Владивосток, пятница, 13 октября , РИА Vladnews.

В Приморье разыскивают мужчину, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпоиск.

Коровицкий Владимир , 1978 города рождения, ушел из дома в селе Анучино на сбор кедрового ореха еще 3 октября, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 40 лет, рост 175-180см, среднего телосложения, волосы прямые светло-русые, глаза серо-зеленые.

Был одет: камуфлированная куртка, штаны, берцы черного цвета.

Особые приметы: правая нога короче на 7 см, хромает.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении Владимира, просим позвонить по телефонам:

8 (42362) 91-9-07, 91-3-57 – ОП №11 МОМВД России «Арсеньевский» или 02, 102 – полиция

8 914 721 22 32, 8 994 004 41 46 – волонтеры

или написать на почту primpoisk25@gmail.com