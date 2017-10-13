В Приморье пропал мужчина

В Приморье разыскивают мужчину, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпоиск.
Коровицкий Владимир , 1978 города рождения, ушел из дома в селе Анучино на сбор кедрового ореха еще 3 октября, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.
Приметы: на вид 40 лет, рост 175-180см, среднего телосложения, волосы прямые светло-русые, глаза серо-зеленые.
Был одет: камуфлированная куртка, штаны, берцы черного цвета.
Особые приметы: правая нога короче на 7 см, хромает.
Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении Владимира, просим позвонить по телефонам:
8 (42362) 91-9-07, 91-3-57 – ОП №11 МОМВД России «Арсеньевский» или 02, 102 – полиция
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