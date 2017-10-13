В Приморье задержали нелегальных сборщиков дикоросов

Иностранцы-нелегалы выплатят административный штраф

Владивосток, пятница, 13 октября , РИА Vladnews.

Полиция и дружинники задержали иностранцев, которые нелегально занимались заготовкой кедрового ореха в Приморье, где уже около недели борются с лесными пожарами. Сборщиков дикоросов, разводящих костры в лесу, называют одними из виновников пожаров, сообщает РИА VladNews со ссылкой на информационное агентство «ТАСС».

По мнению властей, одной из основных причин лесных пожаров в крае является варварская заготовка дикоросов, при которой бригады приходят в леса, обрывают и шишки, и ветки, и верхушки кедра, и на месте сжигают последние.

В пресс-службе МОМВД России «Партизанский» сообщили, что на этот раз иностранные граждане занимались заготовкой кедрового ореха в лесном массиве недалеко от поселка Николаевка. Для проверки этих сведений в указанное место выехали сотрудники полиции совместно с членами добровольной народной дружины, которые установили, что граждане Узбекистана занимаются незаконной заготовкой кедрового ореха на территории Партизанского района. Как показала проверка, у работодателя и самих нелегалов не было разрешающих документов на предпринимательскую деятельность на территории РФ.

В отношении задержанных составили административные протоколы, также административному наказанию подвергся житель Приморского края, который выступал в роли работодателя. В общей сложности составлено 13 административных протоколов, правонарушителям выписали штрафы.

Напомним, в Приморье из-за лесных пожаров с 12 октября введен особый противопожарный режим. В пресс-службе краевой администрации сообщили, что на утро пятницы в регионе действовали 28 лесных пожаров на площади почти 1,7 тысяч гектаров. Все они устранены.