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Общество

Эксперт о новой ракете КНДР: Это демонстративная акция

У Северной Кореи появилась новая ракета
Фото: Юрий Мальцев, газета Фото: Юрий Мальцев, газета "Владивосток"
Владивосток, пятница, 13 октября , РИА Vladnews.

Спецпоезд выехал с военного завода в Пхеньяне, где собирают «Хвансон». Выезд зафиксировала Космическая разведка. Эксперты определили, что контуры ракеты напоминают уже известную двухступенчатую межконтинентальную ракету "Хвансон-14". Новый образец , правда, чуть больше, а значит, возможно, мощнее. Такой демонстративный выезд – сигнал для США, заявил в эфире радио Sputnik ведущий научный сотрудник Центра Корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Евгений Ким, сообщает РИА VladNews.

«Это демонстративная акция, которая рассчитана на то, чтобы все-таки задумались о том, что надо идти по пути политико-дипломатического решения этой проблемы. То есть, чем дольше США и Южная Корея не хотят нормально с Северной Кореей разговаривать, как с равным партнером, или понять обеспокоенность Северной Кореи своей безопасностью, тем больше Северная Корея будет стремиться создавать ядерное вооружение. И не случайно на пленуме Центрального комитета Трудовой партии Кореи, который состоялся 7 октября, Ким Чен Ын в своем выступлении сказал, что мы будем создавать это оружие. То есть, не просто 1,2,3 испытания провели, а оснащать воинские части необходимым количеством и ракетной техники, и боеголовок. Корея все время говорит о том, что мы нанесем ответный удар, они же никогда не говорят, что мы нанесем первыми удар. Он на этом же пленуме сказал, что это позиция сдерживания, но не нападения. Соединенные штаты свое ядерное оружие рассматривают именно, как орудие нападения. Самое главное, что нужно было бы сделать, что всегда заботит северян, чтобы американцы внятно сказали, вот есть предложения Китая и России о замораживании ракетно-ядерных испытаний Северной Кореей, и замораживание американо-южнокорейских военных учений, целью которых является уничтожение Северной Кореи. Если бы американцы сказали, что ок, в качестве первого шага, мы принимаем эти предложения, и объявляем о том, что, если Северная Корея согласна с этим, мы в начале следующего года не будем проводить совместных учений. Если у американцев есть другие какие-то меры, направленные на политико-дипломатическое разрешение этого конфликта - давайте эти предложения. Но ведь американцы отвергли наши предложения, южно-корейская сторона никуда не может без согласия Америки, она тоже отвергла это дело», - подчеркнул эксперт.

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