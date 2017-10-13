Основные силы на тушение пожаров в Приморье направлены в Кавалеровский район

​Лесопожарная обстановка в Приморском крае по-прежнему остаётся сложной

Владивосток, пятница, 13 октября , РИА Vladnews.

Основные силы группировки ДВРПСО МЧС России противостоят огненной стихии в Кавалеровском районе Приморья, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ФГКУ "Дальневосточный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России"ФГКУ "Дальневосточный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России". В настоящее время в Кавалеровском районе Приморья действует больше всего очагов возгораний.

Накануне самолеты-амфибии есь день сбрасывали на очаги пожаров свыше 300 тонн огнегасящей жидкости, что позволило не допустить распространения огня в сторону двух посёлков. На земле борьбу с огнем в районах поселков Нижние Лужки, Высокогорск, Хрустальный и Кавалерово ведут 70 человек: дежурят на постах на въездах в лес.

Еще девять патрульных групп спасателей Находкинского и Владивостокского филиалов ДВРПСО МЧС России несут дежурство по защите от огня населенных пунктов в Дальнегорском и Ольгинском районах.

Лесопожарная обстановка в Приморском крае по-прежнему остаётся сложной. В трех районах власти ввели режим «Чрезвычайная ситуация в лесах», ещё в восьми районах объявлен особый противопожарный режим. Путём административных мер удалось сделать главное - остановить появление новых очагов лесных пожаров.