В Приморье сгорел двухэтажный коттедж

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить

Владивосток, пятница, 13 октября , РИА Vladnews.

Тревожное сообщение о возгорании поступило на пульт пожарной охраны города Находка в в 19:23, сообщает корреспондент РИА VladNews. Звонивший сообщил о пожаре на улице Бестужева.

В 19:33 огнеборцы прибыли на место происшествия. После разведки стало известно, что горит двухэтажный кирпичный коттедж, мансарда, крыша и баня. В 19:37 возгорание было локализовано, а в 21:40 - полностью ликвидировано. Общая площадь пожара составила 150 квадратных метров.

Тушили огонь 12 человек личного состава и три единицы техники. Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить.

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