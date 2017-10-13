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В Приморье сгорел двухэтажный коттедж

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 13 октября , РИА Vladnews.

Тревожное сообщение о возгорании поступило на пульт пожарной охраны города Находка в в 19:23, сообщает корреспондент РИА VladNews. Звонивший сообщил о пожаре на улице Бестужева.

В 19:33 огнеборцы прибыли на место происшествия. После разведки стало известно, что горит двухэтажный кирпичный коттедж, мансарда, крыша и баня. В 19:37 возгорание было локализовано, а в 21:40 - полностью ликвидировано. Общая площадь пожара составила 150 квадратных метров. 

Тушили огонь 12 человек личного состава и три единицы техники. Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.



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