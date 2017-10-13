Во Владивостоке за сутки произошло более 80 аварий

Зарегистрировано более 260 нарушений ПДД

Владивосток, пятница, 13 октября , РИА Vladnews.

За минувшие сутки на дорогах Владивостока произошло 81 ДТП, 41 из них - с материальным ущербом, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. Участники 12 аварий обошлись составлением европротоколов. В трех ДТП пострадали три человека.

За сутки сотрудники ДПС остановили шесть водителей, севших за руль в нетрезвом состоянии, девять водителей автомобилей с тонированными передними стеклами и 13 автомобилей, в которых взрослые не пристегнули детей согласно нормам ПДД. "Вручную" инспекторы ГАИ отловили пять любителей превысить скорость. Остановлено два автомобиля, выехавших на полосу встречного движения.

За не предоставление преимущества пешеходам наказаны 53 автомобилиста, а 45 пешеходов - за переход дороги в неположенном месте.

В отношении восьми таксистов, 10 водителей автобусов и трех водителей грузовиков, а также трех злостных неплательщиков штрафов ГИБДД составлены соответствующие протоколы.

Правила парковки нарушили 74 автомобилиста. На штраф-стоянку поставлено 75 авто.

Всего в четверг, 12 октября, в приморской столице зарегистрировано 261 нарушение ПДД.