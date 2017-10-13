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Во Владивостоке мальчик пострадал под колесами авто

Ребенок был госпитализирован и лечится в Тысячекоечной больнице
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 13 октября , РИА Vladnews.

Во Владивостоке мальчик 2006 года рождения пострадал под колесами автомобиля Тойота Раш. Об этом корреспонденту РИА VladNews сообщили в пресс-службе ГИБДД города. Наезд автомобиля произошел в светлое время суток на нерегулируемом пешеходном переходе в районе дома №74"а" по Океанскому проспекту. За рулем авто, двигавшегося со стороны проспекта Острякова в сторону Комсомольской был мужчина 1964 года рождения.

Несовершеннолетний пострадавший был госпитализирован в Тысячекоечную больницу с черепно-мозговой травмой и ссадинами.

Детали ДТП выясняются.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

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