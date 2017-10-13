Владивостокский автолюбитель сбил школьницу на пешеходном переходе

Девочка переходила дорогу по Правилам дорожного движения

Владивосток, пятница, 13 октября , РИА Vladnews.

Владивостокский автолюбитель за рулем автомобиля Ниссан Жук сбил школьницу на пешеходном переходе в районе дома №59/1 по улице Русской; при этом 9-летняя девочка переходила дорогу на разрешающий для нее сигнал светофора. Об этом корреспонденту РИА VladNews сообщили в пресс-службе ГИБДД города. Наезд произошел в светлое время суток. Ребенок получил травму стопы. Назначено амбулаторное лечение.

Известно, что за рулем двигавшегося со стороны Бородинской в сторону Давыдова авто находился 30-летний мужчина. Детали ДТП выясняются.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.