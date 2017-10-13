Известный дизайнер раскритиковал новые банкноты с изображением Владивостока

Купюры уже поступили в оборот

Владивосток, пятница, 13 октября , РИА Vladnews.

Известный дизайнер и блогер Артемий Лебедев на своем сайте раскритикова новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей, которые со вчерашнего дня поступили в оборот. По его мнению, в России очень плохой дизайн денег, сообщает РИА VladNews.

«В России очень плохой дизайн денег. Это просто стыдно для такой большой и хорошей страны иметь такие банкноты. Эти новые купюры идеально вписываются в текущую семью бумажных русских денег — они такие же позорные: ужасно обработанные края иллюстраций (один мост в никуда чего стоит), странные компьютерные эффекты.Вот если бы у Путина тонула дочь, а я бы ее спас, он бы тогда сказал: «Ты спас мою дочь, проси чего хочешь!» А я бы ответил: «Владимир Владимирович, разрешите «передизайнить» с нуля все наши банкноты, а заодно и монеты»,- сообщил Артемий Лебедев.

Российский дизайнер в своих высказывания затронул и дизайн банкнот номиналом в 2000 рублей, где изображены символы Дальнего Востока: мост на остров Русский и космодром "Восточный" в Амурской области.

«Очень прикольно, что 2000 рублей — это Владивосток. Илья Лагутенко должен быть счастлив»,- сообщил Артемий Лебедев.

Напомним, презентация новых банктнот прошла в четверг, 12 октября.