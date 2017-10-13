Таксист без водительских прав едва не «угробил» женщину с ребенком

В тяжелой аварии под Владивостоком сильнее всех пострадал сам водитель

Владивосток, пятница, 13 октября , РИА Vladnews.

Таксист без водительских прав едва не «угробил» женщину с 1,5-годовалым ребенком на трассе под Владивостоком: мужчина, никогда не имевший водительских прав, приехал по вызову как таксист, рассказала пострадавшая мама. По ее словам, в машине не было детского кресла, но она сильно торопилась и согласилась ехать так. О том, что водитель ездит без прав, стало известно после проверки правоохранителями.

Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города, предварительная версия случившегося - водитель не справился с управлением и въехал в леерное ограждение. Наезд произошел в 10:50 в районе дома №8/2 по улице Двенадцатой. Автомобиль Тойота Марк II двигался со стороны Артема в сторону Владивостока.

В результате мужчина 1989 года рождения получил самые тяжелые травмы - ушибленную рану головы, сотрясение головного мозга и перелом грудины; он госпитализирован. Женщина 1988 года рождения получила ушиб головного мозга легкой степени и ушиб грудной клетки, а ее дочка 2016 года рождения получила ушиб мягких тканей головы. Пассажирки лечатся амбулаторно.

Детали ДТП выясняются.

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