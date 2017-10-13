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Спорт

ХК «Адмирал» попрощался с голкипером

Вратарь Максим Третьяк ушел из команды
Фото: ХК Фото: ХК "Адмирал"
Владивосток, пятница, 13 октября , РИА Vladnews.

Вратарь владивостокской команды "Адмирал" покинул клуб, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Спорт-Экспресс. Соглашение о расторжении контракта было подписано по обоюдному согласию. 

В 2015 году в составе молодежной сборной России (U20) Третьяк стал серебряным призером чемпионата мира. В "Адмирал" вратарь перешел в 2016 году. За приморский клуб Третьяк провел 5 матчей в КХЛ, одержав в них одну победу, отразив 91,3 процента бросков и пропуская в среднем 2,24 шайбы за игру.

Как стало известно агентству, теперь Максим Третьяк будет играть за московский ЦСК. Контракт с 20-летним голкипером будет рассчитан до конца сезона-2017/18.

Напомним, после увольнения главного тренера «Адмирал» одержал победу в матче с "Сибирью" в Новосибирске. О том, что главный тренер Александр Андриевский покинет «Адмирал», стало известно на днях. Результаты команды не устраивают руководство клуба. Андриевский возглавлял команду с сезона-2015/16 и дважды выводил её в плей-офф. Оба раза «моряки» проигрывали в первом раунде — в 2016 году в серии с «Сибирью» (1-4), в 2017-м — в серии с «Авангардом» (2-4). В регулярном чемпионате сезона-2016/17 Андриевский хотел сам подать отставку, но руководство клуба её не приняло.

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