Крупномасштабная выставка русской живописи открылась в Харбине

Мероприятие посетил корр. РИА VladNews

Владивосток, пятница, 13 октября , РИА Vladnews.

Крупномасштабная выставка русской живописи посвященная китайской дипломатии “Один пояс, один путь” открылась в Китае. Презентация картин будет проходит с 10 октября в помещении галереи искусств города Харбин, сообщает корреспондент РИА VladNews с места событий.

В галерее любой желающий сможет увидеть около 100 работ русских художников, в том числе 20 работ, посвященных проекту китайской дипломатии “Один пояс, один путь”. Также для участия в выставке были отобраны работы народного художника России Сидорова Валентина Михайловича, Титова Анатолия Михайловича, члена академии наук и заслуженного художника Смирнова Виктора Ивановича, и других известных художников. Журналисты из Владивостока, совместно генеральным директором туристического портала Visitchina.ru Константином Ягодиным, подарили заместителю председателя союза художников провинции Хэйлунцзян Куан Вэй Гуану янтарную картину с изображением генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Китая Си Цзиньпиня. Произведение будет передано губернатору провинции Хэйлуцзян Лу Хао.

Официальные лица, участвующие в церемонии открытия выставки стали: Губернатор провинции Хэйлунцзян Лу Хао, заместитель губернатора провинции Хэйлунцзян Сунь Дун Шэн, заместитель председателя народного политического консультативного совета провинции Хэйлунцзян Чжао Юй Сэнь, ранее председатель комитета КПК провинции Хэйлунцзян (заместитель председателя провинциального народного политического консультативного совета ) Хэ Сяо Пин, председатель провинциального комитета гоминьдана по провинции Хэйлунцзян Гу Чжэнь Чунь, председатель ассоциации содействия по развитию демократии провинции Хэйлунцзян Чжан Сянь Ю, начальник отдела пропаганды провинции Хэйлунцзян Ян Дянь Цзюнь, начальник управления культуры провинции Хэйлунцзян Чжан Ли На, председатель Ассоциации работников литературы и искусства провинции Хэйлунцзян Фу Дао Бинь, глава издательской корпорации ежедневной газеты “Хэйлунцзян рибао” Юань Сяо Гуан, председатель ассоциации совместных предприятий провинции Хэйлунцзян Чжэн Хун Дэ, зам. начальника радиотелевизионной станции Хэйлунцзян Ли Цзяо, зам. мэра г. Харбин Чэнь Юань Фэй, председатель Ассоциации работников литературы и искусства города Харбин Ван Ли Чунь. На церемонии открытия с торжественной речью обратятся начальник управления культуры провинции Хэйлунцзян Чжан Ли На, председатель провинциального комитета гоминьдана по провинции Хэйлунцзян Гу Чжэнь Чунь, председатель союза художников провинции Хэйлунцзян Чжао Юнь Лун.

Выстака проходит при поддержке управления культуры провинции Хэйлунцзян, руководства провинциального комитета гоминьдана по провинции Хэйлунцзян, Ассоциации совместных предприятий провинции Хэйлунцзян, Ассоциации предпринимателей провинции Хэйлунцзян, Ассоциации работников литературы и искусства провинции Хэйлунцзян, комитета по культурным связям провинции Хэйлунцзян, Академии живописи провинции Хэйлунцзян Чжуншань.

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