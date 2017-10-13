Приморец два года насиловал семилетнюю дочь своих знакомых

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить

Владивосток, пятница, 13 октября , РИА Vladnews.

40-летний приморец несколько лет насиловал маленькую девочку, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Приморью.

История получила начало еще в 2016 году именно тогда приморец первый раз совершил насильственные действия над 7-летней девочкой. Ребенка в гости приводили родители, а после девочка оставалась на ночь в семье у обвиняемого.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего мужчины. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники полиции.

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