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Фоторепортажи

Шведский «Sabaton» прогремел во Владивостоке

Музыканты выступили с полным аншлагом и в атмосфере всеобщего ликования поклонников
Фото: Сергей Тарасов, РИА VladNews Фото: Сергей Тарасов, РИА VladNews
Владивосток, пятница, 13 октября , РИА Vladnews.

Знаменитая группа вышла на сцену SanRemo Hall с небольшой задержкой и сразу ударилась зажигать зал, сообщает корреспондент РИА VladNews.

«Привет русские! - приветствовал с акцентом, вокалист шведского коллектива Йоаким Броден. – Вы знаете, я в полном восторге от Владивостока и его публики. Мне чертовски приятно выступать в вашем городе. Я поражен им!».

Лидер группы много общался с залом на протяжении всего концерта. Его шутки и выкрики зрители принимали с восторгом.

Так, музыкант с неожиданной репликой высказался в адрес своего гитариста, назвав его «толстым засранцем».

Одна за другой, в бешенном ритме звучали хиты команды. Группа исполнила известные миру «Primo Victoria», «To Hell And Back», «The Lost Battalion», «Ghost Division», «Sparta», «Night Witches». Полный зал фанатов, подняв руки не переставая скандировал «Sabaton»! Атмосфера тяжелого рока полностью захватила зал.

Кстати, многие пришедшие на концерт, пришли в фанатской атрибутике, которую также можно было приобрести в холле концертной площадки.

Отметим, что всемирно известный коллектив впервые приехал с гастролями в приморскую столицу и стал настоящим событием для Владивостока.

Группу можно считать основателями жанра Battle Metal. На основе песен «Sabaton» были созданы несколько десятков клипов военной тематики.

Автор фоторепортажа: Сергей Тарасов, РИА VladNews

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