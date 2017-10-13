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Общество

С 20 октября вступит в силу новый регламент для ГИБДД

Он заменит действующий с 2009 года документ
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 13 октября , РИА Vladnews.

На официальном интернет-портале правовой информации опубликован приказ МВД России об утверждении административного регламента исполнения МВД функции по осуществлению надзора за соблюдением участниками дорожного движения требований законодательства РФ в области безопасности дорожного движения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГИБДД РФ. Данный нормативный правовой акт вступит в силу с 20 октября. Проект приказа разработан взамен действующего до настоящего времени административного регламента, утвержденного в 2009 году.

В новом регламенте скорректированы перечень и наименования административных процедур. Актуализированы нормы, касающиеся порядка информирования об исполнении государственной функции, оказания первой помощи участникам дорожного движения, защиты их от преступных и иных противоправных посягательств, остановки транспортного средства, проверки документов, идентификационного номера, номера кузова, номера шасси транспортного средства, государственных регистрационных знаков транспортного средства, а также технического состояния находящегося в эксплуатации транспортного средства, проверки документов иностранных граждан и лиц без гражданства, досудебного (внесудебного) порядка обжалования решений и действий (бездействия) органов (их должностных лиц), исполняющих государственную функцию.

Исключены нормы, связанные с изъятием водительского удостоверения и запрещением эксплуатации транспортного средства как мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении.

В административном регламенте предусмотрены нормы, касающиеся возможности использования для целей федерального государственного надзора в области безопасности дорожного движения технических средств измерения, не принадлежащих органам внутренних дел; видеозаписи процессуальных действий, проводимых без участия понятых; осуществления сотрудником административных процедур в поле обзора систем видеонаблюдения либо носимых видеорегистраторов.

Также в регламенте прописана процедура оформления ДТП без участия уполномоченных сотрудников полиции. Предусмотрено заключение договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства в виде электронного документа.

В регламент включена норма, предписывающая сотруднику полиции принимать передаваемые ему для проверки документы без удерживающих устройств. Скорректирован порядок действий сотрудников полиции при совершении административного правонарушения судьей.

Норма, запрещающая останавливать транспортные средства для проверки документов вне стационарных постов, в новой редакции административного регламента исключена.

Положения, касающиеся освидетельствования на состояние опьянения, дополнены нормой, обязывающей сотрудника полиции (в случае если освидетельствование на состояние опьянения осуществляется на ближайшем посту ДПС, ином помещении органа внутренних дел) при отрицательном результате освидетельствования на состояние опьянения и отсутствии оснований для направления на медицинское освидетельствование на состояние опьянения препроводить лицо к месту отстранения от управления транспортным средством либо к месту нахождения его транспортного средства.

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