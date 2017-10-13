Эксперты ждут новый финансовый кризис

Курс валют на 13 октября

Владивосток, пятница, 13 октября , РИА Vladnews.

Центральный банк РФ установил следующий курс валют на сегодня: доллар США составляет 57.68 рублей, а евро- 68.44 рубля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на официальный сайт Регулятора. Знаменитый стратег JPMorgan Марко Коланович заявил о приближении нового мирового финансового кризиса, приметами которого в наши дниявляются дефицит ликвидности, высокие темпы инфляции и ломка финансовой системы. При таком развитии событий доллар может подняться до 63 рублей, а европейская валюта увеличится в стоимости до 74 рублей.

Во Владивостоке сегодня выгодно приобрести американскую валюту в Роял Кредит Банке за 57.80 рубля, а продать валюту выгодно в Банке Приморье за 57.40 рубля за один доллар.

Европейскую валюту сегодня выгодно приобрести в Примтеркомбанке за 68.70 рубля, а продать валюту выгодно в Оперкассе на Фокина,18 за 68.12 рубля за один евро.