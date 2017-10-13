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В Приморье появятся купюры с изображением Владивостока

Презентация банкнот прошла 12 октября
Фото: Центральный банк РФ Фото: Центральный банк РФ
Владивосток, пятница, 13 октября , РИА Vladnews.

В четверг, 12 октября, в оборот поступили новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей. На последней изображены символы Дальнего Востока: мост на остров Русский на лицевой стороне и космодром «Восточный» в Амурской области на оборотной. Символы выбрали ещё в прошлом году в ходе всероссийского голосования, сообщает РИА VladNews.

На банкноте номиналом 200 рублей, основной цвет которой – зеленый, размещены символы Севастополя: на лицевой стороне – изображение Памятника затопленным кораблям, на оборотной – вид на Херсонес Таврический.

Купюра номиналом 2000 рублей выполнена в синем цвете.

В пресс-службе Банка России сообщили, что на новых банкнотах появится новое изображение ₽ (символа рубля) в нескольких местах: на защитной нити, в микроизображениях. Также на лицевой стороне каждой из купюр имеется QR-код, содержащий ссылку на страницу Банка России с подробной информацией о художественном оформлении и защитных признаках.

Напомним, символы для новых банкнот выбрали в ходе конкурса в прошлом году. Из более 5000 заявок в промежуточный список конкурса вошло 76 предложений с различными достопримечательностями из 49 регионов. По итогам всероссийского социологического исследования из этого списка были выбраны 10 финалистов. На последнем этапе конкурса голосованием по всей стране, в котором приняли участие более 3 миллионов человек, были определены победители – символы Дальнего Востока и Севастополя.

Итоги конкурса были объявлены 7 октября 2016 года .

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