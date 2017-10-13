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Происшествия

В Приморье огнеборцы спасли жилой дом

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 13 октября , РИА Vladnews.

Вечером, 12 октября, в в пожарно-спасательную службу городского округа Спасск-Дальний поступило сообщение о пожаре в доме, расположенном на переулке 1-й Рабочий, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Приморья.

Незамедлительно на место происшествия прибыли огнеборцы и приступили к тушению. В связи с сильным задымлением внутри помещения было задействовано звено газодымозащитной службы. В ходе разведки было установлено, что горят: веранда частного дома и крыша гаража.

Общая площадь возгорания составила 70 кв. м. По сигналу тревоги на место происшествия для тушения пожара прибыли восемь человек личного состава и две единицы техники. В результате происшествия никто не пострадал. Грамотность и профессионализм пожарных спасли жилой дом от огня.

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