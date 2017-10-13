Экс-главу БК «Спартак-Приморье» Эдуарда Сандлера освобождают по УДО

Суд удовлетворил ходатайство стороны защиты

Владивосток, пятница, 13 октября , РИА Vladnews.

Бывшего главного тренера баскетбольного клуба "Спартак-Приморье" суд освободил по УДО: такое решение вынес судья Шкотовского районного суда в ходе заседания 11 октября, сообщает РИА VladNews со ссылкой на данные суда. Слушание проходило по ходатайству адвоката Сандлера, заявленному в июне текущего года, в рамках действия части 1 статьи 79 УК РФ.

Напомним, Эдуард Сандлер был осужден по части 4 статьи 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат - организованной группой в особо крупных размерах). Ему грозило до 10 лет колонии, но Фрунзеский суд Владивостока осудил его на 2 года лишения свободы летом прошлого года.

Одним из участников дела был краевой департамент физической культуры и спорта.

Закон предусматривает 10-дневный срок апелляции для обеих сторон. Если приговор не будет обжалован стороной гособвинения, Эдуард Сандлер выйдет на свободу.