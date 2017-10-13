Местом сбора участников субботника станет побережье бухты Мелководная

Владивосток, пятница, 13 октября , РИА Vladnews.

21 октября на острове Русский пройдет экологический субботник «Чистый берег». Его при поддержке администрации города Владивостока организует автономная некоммерческая организация «Спортивный клуб острова Русский».

Как сообщили организаторы, принять участие в субботнике, который пройдет в рамках Года экологии, могут все желающие. Местом его проведения станет прибрежная территория между мысами Огородный, Мелководный и Тупой бухты Новик. Всех участников обеспечат необходимым инвентарем и угостят чаем.

«Главной идеей субботника, который мы планируем провести под девизом «Сделай город лучше – начни с себя», является не просто уборка мусора на побережье любимой жителями и гостями Владивостока бухты Новик, – говорит руководитель АНО «Спортивный клуб острова Русский» Александр Зубко. – Он будет способствовать созданию благоприятной среды для сотрудничества и развитию экологической культуры у горожан и туристов».

Местом сбора участников субботника станет побережье бухты Мелководная. Здесь также будет организована культурно-развлекательная программа, в том числе – показательные выступления по гребле на лодках класса «дракон». Начало акции в 12 часов.

По всем вопросам об участии в субботнике следует обращаться по тел. 8-984-193-23-81 (Алексей Калита).