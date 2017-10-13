Основные силы на тушение пожаров в Приморье направлены в Кавалеровский район 15:22, 13 октября Основные силы на тушение пожаров в Приморье направлены в Кавалеровский район (Фото)
В Приморье пропал мужчина 14:46, 13 октября В Приморье пропал мужчина (Фото)
​В Приморье введён особый противопожарный режим 14:21, 13 октября ​В Приморье введён особый противопожарный режим
Новостная лента
Октябрь, 13 пятница
15:26
Приморский мэр отбирает землю у граждан? Эксклюзив
15:26
9 лет гарантии качества Фото
15:22
Основные силы на тушение пожаров в Приморье направлены в Кавалеровский район Фото
15:10
Погода в Приморье сегодня, 13 октября, потенциально опасна Фото
14:58
На острове Русский пройдет экологический субботник
14:46
В Приморье пропал мужчина Фото
14:33
Приморцам продавали опасные деликатесы
14:21
​В Приморье введён особый противопожарный режим
14:10
«Цирк наш»: Кому будет принадлежать Владивостокский цирк?
13:57
Женщина сломала позвоночник в ДТП в центре Владивостока Эксклюзив
13:47
Крупномасштабная выставка русской живописи открылась в Харбине Эксклюзив
13:45
В Приморье сгорел двухэтажный коттедж Видео
13:32
Фестиваль ветеранских хоров прошел во Владивостоке Фото
13:20
С 20 октября вступит в силу новый регламент для ГИБДД
13:09
За сутки в Приморье потушили восемь пожаров
12:57
ХК «Адмирал» попрощался с голкипером
12:46
Шведский «Sabaton» прогремел во Владивостоке Фото
12:37
Известный дизайнер раскритиковал новые банкноты с изображением Владивостока
12:24
Таксист без водительских прав едва не «угробил» женщину с ребенком Эксклюзив
12:10
После увольнения главного тренера «Адмирал» одержал победу
11:58
Врио губернатора Приморья продолжает знакомиться с Владивостоком
11:47
Приморец два года насиловал семилетнюю дочь своих знакомых
11:36
В Приморье огнеборцы спасли жилой дом
11:23
Эксперты ждут новый финансовый кризис
11:12
В Приморье разыскивают мужчину Фото
11:00
ВБЩЗ: живут надеждой Видео
10:47
В Приморье появились купюры с изображением Владивостока
10:36
Экс-главу БК «Спартак-Приморье» Эдуарда Сандлера освобождают по УДО
10:23
В «китайке» в центре Владивостока людей кормили чем попало
10:11
В Приморье пропал парень Фото
10:00
Приморца поймали на перевозке наркотика во Владивостоке
09:48
Во Владивостоке застрелился мужчина Фото
Какую радиостанцию вы слушаете?

Электронные версии
4216 (155) от 13 октября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Прорубить дорогу
Лесные пожары – пылающий лес
Архитекторов города приглашают на конкурс проектов жилья будущего
«Индра» приходит в Приморье
Вредным выбросам поставили фильтр
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Общество

На острове Русский пройдет экологический субботник

Местом сбора участников субботника станет побережье бухты Мелководная
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, пятница, 13 октября , РИА Vladnews.

21 октября на острове Русский пройдет экологический субботник «Чистый берег». Его при поддержке администрации города Владивостока организует автономная некоммерческая организация «Спортивный клуб острова Русский».

Как сообщили организаторы, принять участие в субботнике, который пройдет в рамках Года экологии, могут все желающие. Местом его проведения станет прибрежная территория между мысами Огородный, Мелководный и Тупой бухты Новик. Всех участников обеспечат необходимым инвентарем и угостят чаем.

«Главной идеей субботника, который мы планируем провести под девизом «Сделай город лучше – начни с себя», является не просто уборка мусора на побережье любимой жителями и гостями Владивостока бухты Новик, – говорит руководитель АНО «Спортивный клуб острова Русский» Александр Зубко. – Он будет способствовать созданию благоприятной среды для сотрудничества и развитию экологической культуры у горожан и туристов».

Местом сбора участников субботника станет побережье бухты Мелководная. Здесь также будет организована культурно-развлекательная программа, в том числе – показательные выступления по гребле на лодках класса «дракон». Начало акции в 12 часов.

По всем вопросам об участии в субботнике следует обращаться по тел. 8-984-193-23-81 (Алексей Калита).

Похожие новости
«Цирк наш»: Кому будет принадлежать Владивостокский цирк?
14:10, 13 октября 2017 «Цирк наш»: Кому будет принадлежать Владивостокский цирк?

Реконструкция здания завершится 30 октября

С 20 октября вступит в силу новый регламент для ГИБДД
13:20, 13 октября 2017 С 20 октября вступит в силу новый регламент для ГИБДД

Он заменит действующий с 2009 года документ

Известный дизайнер раскритиковал новые банкноты с изображением Владивостока
12:37, 13 октября 2017 Известный дизайнер раскритиковал новые банкноты с изображением Владивостока

Купюры уже поступили в оборот

Врио губернатора Приморья продолжает знакомиться с Владивостоком
11:58, 13 октября 2017 Врио губернатора Приморья продолжает знакомиться с Владивостоком

Все мероприятия открыты для посещения

Экс-главу БК «Спартак-Приморье» Эдуарда Сандлера освобождают по УДО
10:36, 13 октября 2017 Экс-главу БК «Спартак-Приморье» Эдуарда Сандлера освобождают по УДО

Суд удовлетворил ходатайство стороны защиты

Шесть междугородных рейсов из Владивостока отменены сегодня, 13 октября
09:24, 13 октября 2017 Шесть междугородных рейсов из Владивостока отменены сегодня, 13 октября

В расписании владивостокского автовокзала произошли изменения

Часть Владивостока останется без света сегодня, 13 октября
09:12, 13 октября 2017 Часть Владивостока останется без света сегодня, 13 октября

Время проведения плановых работ с 9:00 до 17:00