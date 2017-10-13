21 октября на острове Русский пройдет экологический субботник «Чистый берег». Его при поддержке администрации города Владивостока организует автономная некоммерческая организация «Спортивный клуб острова Русский».
Как сообщили организаторы, принять участие в субботнике, который пройдет в рамках Года экологии, могут все желающие. Местом его проведения станет прибрежная территория между мысами Огородный, Мелководный и Тупой бухты Новик. Всех участников обеспечат необходимым инвентарем и угостят чаем.
«Главной идеей субботника, который мы планируем провести под девизом «Сделай город лучше – начни с себя», является не просто уборка мусора на побережье любимой жителями и гостями Владивостока бухты Новик, – говорит руководитель АНО «Спортивный клуб острова Русский» Александр Зубко. – Он будет способствовать созданию благоприятной среды для сотрудничества и развитию экологической культуры у горожан и туристов».
Местом сбора участников субботника станет побережье бухты Мелководная. Здесь также будет организована культурно-развлекательная программа, в том числе – показательные выступления по гребле на лодках класса «дракон». Начало акции в 12 часов.
По всем вопросам об участии в субботнике следует обращаться по тел. 8-984-193-23-81 (Алексей Калита).