В Приморье разыскивают мужчину

Родственники и близкие просят помощи в установлении местонахождения

Владивосток, пятница, 13 октября , РИА Vladnews.

В Приморье пропал мужчина, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпоиск.

Балихин Леонид, 1986 года рождения, 9 октября ушел из дома в селе Анучино, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 30 лет, рост 185 см, худощавого телосложения, волосы прямые темно-русые, коротко стрижен, глаза карие.

Был одет: серая кепка, спортивная болоньевая мастерка черного цвета, штаны спортивные черного цвета, кофта белая, впереди рисунок «ромб коричневого цвета», тапочки резиновые черного цвета.

Особые приметы: сутулиться, с правой стороны на шее шрам шириной 1,5-2 см и длиной 6 см., на правой руке на каждом пальце (начиная с мизинца) татуировка «198?».

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении Леонида, просим позвонить по телефонам:

8 (42362) 91-9-07, 91-3-57 – ОП №11 МОМВД России «Арсеньевский» или 02, 102 – полиция

8 914 721 22 32, 8 994 004 41 46 – волонтеры

или написать на почту primpoisk25@gmail.com