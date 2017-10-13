Фестиваль ветеранских хоров прошел во Владивостоке

В этот день на сцену вышли девять ветеранских хоров Владивостока

Владивосток, пятница, 13 октября , РИА Vladnews.

12 октября во Владивостоке во Дворце культуры железнодорожников состоялся городской фестиваль хоров ветеранов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Он был организован Советом ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов при поддержке администрации города .

В этот день на сцену вышли девять ветеранских хоров Владивостока: «Дети войны», «Содружество», «Белые крылья», «Горлица», «С песней по жизни», «Русская песня», «Улыбка», «Родные напевы» и «Надежда». Каждый из коллективов исполнил по две песни, одна из которых была посвящена Великой Отечественной войне и Победе, вторая – на свободную тему.

Со сцены Дворца культуры железнодорожников прозвучали песни «Ой, стога, стога», «Ой, при лужку, при лужке», «В защиту мира», «Милая роща», «Бравый атаман», «Белорусский вокзал», «Попурри песен военных лет», «Песня о Владивостоке», «День победы» и многие другие. Концерт собрал десятки участников и зрителей.

«На очередном фестивале ветеранской песни выступают хоры со всех районов Владивостока. Главный показатель мероприятия – это то, что люди в возрасте находят время заниматься творчеством. Они поют, встречаются, выступают в школах и трудовых коллективах. Скучать нашим артистам точно некогда», – рассказал председатель городского совета ветеранов Сергей Кондратенко.

В завершение мероприятия за многолетний добросовестный труд, активное участие в общественной жизни Владивостока и большую работу по патриотическому воспитанию молодежи руководители хора «Белые крылья» Геннадий Захаров, хора «Горлица» Лариса Москаленко и хора «Содружество» Валентина Теплова были награждены памятным знаком «Владивосток – город воинской славы» от администрации города.

Как отмечают организаторы мероприятия, на этом фестивале не выявляют лауреатов. Он становится площадкой, где поют для души и где давние друзья собираются вместе, чтобы общаться и вспоминать самые яркие моменты своей творческой деятельности.