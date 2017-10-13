В «китайке» в центре Владивостока людей кормили чем попало

Изъято более центнера подозрительных морепродуктов

Владивосток, пятница, 13 октября , РИА Vladnews.

Одно из китайских кафе Владивостока не прошло проверку Россельхознадзора, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства. Для приготовления блюд в заведении использовали морские деликатесы с неподтвержденным качеством и безопасностью.

В надзорное ведомство поступили материалы проверки полиции кафе китайской кухни в центре приморской столицы.

В ходе проверки установлено, что в заведении нет товаросопроводительных документов на морепродукты, а также на сырье отсутствует маркировка изготовителя, содержащая сведения о сроках годности.

Обнаружены гребешок в ракушке замороженный (27,2 кг), краб целый варено-мороженый (20,5 кг). креветка разных видов (35 кг), конечности краба варено-мороженого (24 кг), мясо мидии замороженное (8 кг). Общий вес продукции составил около 115 килограммов.

В соответствии с 3 статьей ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» продукция без маркировки производителя признается некачественной и опасной и не подлежит реализации.

По данному факту в отношении юридического лица был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ. Нарушителю грозит штраф в размере 100 тысяч рублей.