В Приморье пропал парень

В Приморье разыскивают парня, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпоиск.
Князев Даниил, 1998 года рождения, еще 26 сентября выехал из Арсеньева в Партизанский район для сбора кедрового ореха и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.
Приметы: на вид 19 лет, худощавого телосложения, среднего роста, волос прямой, темно-русый, коротко стрижен, глаза серо-голубые.
Был одет: темно-синяя болоньевая куртка, черные брюки, темно-синяя олимпийка с капюшоном, ботинки черного цвета.
Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении Даниила, просим позвонить по телефонам:
8 (42362) 91-9-07, 91-3-57 – ОП №11 МОМВД России «Арсеньевский» или 02, 102 – полиция
8 914 721 22 32, 8 994 004 41 46 – волонтеры
или написать на почту primpoisk25@gmail.com