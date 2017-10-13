В Приморье пропал парень

Родственники и близкие просят помощи в установлении местонахождения

Владивосток, пятница, 13 октября , РИА Vladnews.

В Приморье разыскивают парня, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпоиск.

Князев Даниил, 1998 года рождения, еще 26 сентября выехал из Арсеньева в Партизанский район для сбора кедрового ореха и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 19 лет, худощавого телосложения, среднего роста, волос прямой, темно-русый, коротко стрижен, глаза серо-голубые.

Был одет: темно-синяя болоньевая куртка, черные брюки, темно-синяя олимпийка с капюшоном, ботинки черного цвета.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении Даниила, просим позвонить по телефонам:

8 (42362) 91-9-07, 91-3-57 – ОП №11 МОМВД России «Арсеньевский» или 02, 102 – полиция

8 914 721 22 32, 8 994 004 41 46 – волонтеры

или написать на почту primpoisk25@gmail.com