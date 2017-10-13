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Во Владивостоке застрелился парень

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 13 октября , РИА Vladnews.

Во Владивостоке погиб молодой человек, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент произошел в Советском районе краевой столицы. По предварительной информации, причиной такого поступка стала неразделенная любовь. Как стало известно корреспонденту агентства, молодой человек несколько месяцев назад расстался со своей возлюбленной. Кроме того, совсем недавно он узнал о том, что у нее появился другой. После безуспешных попыток вернуть девушку, парень отчаялся и наложил на себя руки. Молодого человека в крови обнаружили в собственной квартире.

Все обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

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