Во Владивостоке застрелился парень

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить

Владивосток, пятница, 13 октября , РИА Vladnews.

Во Владивостоке погиб молодой человек, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент произошел в Советском районе краевой столицы. По предварительной информации, причиной такого поступка стала неразделенная любовь. Как стало известно корреспонденту агентства, молодой человек несколько месяцев назад расстался со своей возлюбленной. Кроме того, совсем недавно он узнал о том, что у нее появился другой. После безуспешных попыток вернуть девушку, парень отчаялся и наложил на себя руки. Молодого человека в крови обнаружили в собственной квартире.

Все обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить.

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