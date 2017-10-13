В Приморье сотрудниками Владивостокского ЛУ полиции на транспорте задержан 27-летний житель региона: в ходе досмотра в личных вещах ранее судимого молодого человека обнаружен и изъят бумажный сверток с наркотическим веществом растительного происхождения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства. Согласно справке эксперта, данное вещество является смесью табака и гашишного масла, общим весом порядка одного грамма. Злоумышленник пояснил, что изготовил вещество из куста дикорастущей конопли, который обнаружил недалеко от места жительства. Проводится проверка.
Приморца поймали на перевозке наркотика во Владивостоке
Молодой человек рассказал, что сам приготовил гашишное маслоВладивосток, пятница, 13 октября , РИА Vladnews.
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