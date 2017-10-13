Приморца поймали на перевозке наркотика во Владивостоке

Молодой человек рассказал, что сам приготовил гашишное масло

Владивосток, пятница, 13 октября , РИА Vladnews.

В Приморье сотрудниками Владивостокского ЛУ полиции на транспорте задержан 27-летний житель региона: в ходе досмотра в личных вещах ранее судимого молодого человека обнаружен и изъят бумажный сверток с наркотическим веществом растительного происхождения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства. Согласно справке эксперта, данное вещество является смесью табака и гашишного масла, общим весом порядка одного грамма. Злоумышленник пояснил, что изготовил вещество из куста дикорастущей конопли, который обнаружил недалеко от места жительства. Проводится проверка.