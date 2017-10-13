Приморец заплатит за сорванный в поезде стоп-кран

Мужчина просто проспал свою станцию

Владивосток, пятница, 13 октября , РИА Vladnews.

Сотрудники ЛОП на станции Партизанск Приморского края привлекли к административной ответственности 37-летнего жителя Приморского края, который находясь в электропоезде на перегоне станций «Анисимовка - 82-й км» сорвал стоп-кран, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу дальневосточной транспортной полиции. Остановка электропоезда между станциями составила порядка трех минут.

В ходе проверки стражи правопорядка установили, что мужчина уснул в электропоезде и проспал свою станцию. Когда проснулся, понял, что проехал станцию, вышел в тамбур электропоезда, который уже набрал скорость и сорвал стоп-кран.

Стражами правопорядка гражданин был снят с электропоезда и доставлен в дежурную часть ЛОП на станции Партизанск. В отношении правонарушителя составлен административный протокол по статье 11.17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере ста рублей.