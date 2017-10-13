В пятницу, 13 октября, температура воздуха в Приморье составит до +15°C

В Находке переменная облачность, без осадков

Владивосток, пятница, 13 октября , РИА Vladnews.

Сегодня, 13 октября, погоду в Приморье определяет поле повышенного атмосферного давления. В крае переменная облачность, без осадков. Ветер западный слабый до умеренного. Температура воздуха +3...+15°C.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер южный слабый до умеренного. Температура воздуха +11…+13°С. В утренние часы +3...+5°C. Температура воды в Амурском заливе +12°C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер южный слабый до умеренного. Температура воздуха +12…+14 °С, в утренние часы +1...-1°C.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный слабый до умеренного. Температура +12…+14°С, в утренние часы -1...+1°C.

По наблюдениям прошлых лет (1917–2014 гг.) погода во Владивостоке 13 октября была теплой. Максимальная температура воздуха в 2001 году составила +20,6 °С. Минимальная температура воздуха −1,7 °С отмечалась в 1926 году. За весь период наблюдений дождь наблюдался в 25, туман — в 11 случаях, гроза — в 1935, 1938, 1950, 1964 годах, метель и поземок — в 2003 году. Наибольшее количество осадков за сутки (142 мм) выпало в 1967 году. Штормовой ветер (26 м/с) регистрировался в 1984, 1988 годах.