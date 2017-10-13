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Ученые разобрали женский оргазм "по полочкам"

Участницы эксперимента прошли функциональную МРТ
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 13 октября , РИА Vladnews.

Женский оргазм проанализировали с помощью функциональной МРТ, выяснив, какие именно области мозга связаны с кульминацией сексуального возбуждения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на naked-science.

Женский оргазм даже сейчас, в эпоху бурного развития технологий, остается во многих отношениях загадкой. Ответить на некоторые вопросы смогли ученые из Ратгерского университета. Исследователи опубликовали свои выводы в журнале The Journal of Sexual Medicine.

Для фиксирования работы нейронов во время сексуальной стимуляции специалисты применили функциональную магнитно-резонансную томографию (фМРТ). Она является разновидностью магнитно-резонансной томографии, проводимой для измерения изменений в токе крови, которые вызваны нейронной активностью головного или спинного мозга. В основе данного метода лежит связь мозгового кровотока и нейронной активности. В случае активности той или иной области мозга, происходит увеличение притока крови к этой области.

Всего исследование затронуло 40 женщин. Они заполнили анкеты, посвященные таким аспектам, как взаимоотношения с другими людьми и конкретно сексуальная жизнь. В конечном счете ученые отобрали десять женщин, сообщивших о том, что они испытывают сильный оргазм при половом акте. Именно эти участницы эксперимента приняли участие в его активной фазе. Ученые применили фМРТ в то время, когда сами женщины или их сексуальный партнер проводили клиторальную стимуляцию.

Ученые не выявили падения активности ни в каких областях головного мозга непосредственно до или во время оргазма. При этом вплоть до момента достижения кульминации сексуального возбуждения исследователи фиксировали возрастающую активность, в частности, в сенсорных и моторных центрах мозга, а также системе вознаграждения. Повышенную активность демонстрировали нейроны островковой доли, передней поясной коры, орбитофронтальной коры, мозжечка, гиппокампа, миндалевидного тела, гипоталамуса, вентральной области покрышки и ряда других областей.

Некоторые выводы ученые смогут сделать, основываясь на уже имеющихся познаниях о функциях областей головного мозга. Известно, например, что гиппокамп отвечает за формирование эмоций, а миндалевидное тело связывают с принятием решений. Исследователи полагают, что полученные данные могут помочь женщинам, испытывающим сексуальные трудности, в частности, не способным получить оргазм.

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