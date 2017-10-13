В детском саду № 12 Владивостока малышей помогают развивать черепаха, улитка и попугай

Этот детсад построили в 2016 году по программе главы города Игоря Пушкарёва

Владивосток, пятница, 13 октября , РИА Vladnews.

В детском саду № 12 (Порт-Артурская, 68) для детей организован настоящий живой уголок, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Среди его обитателей черепаха, рыбки, улитка и попугай.

«Мы планируем расширять живой уголок и заводить новых друзей из мира животных, – рассказала заведующая детским садом Татьяна Даниш. – Занятия с животными проводятся четыре раза в неделю. Для этого к нам приезжает специальный педагог и проводит урок «Азбука экологии».

Этот детсад построили в 2016 году по программе главы города Игоря Пушкарёва. Он рассчитан на 200 детей и называется «Пчёлка». В нем, как и во многих других дошкольных учреждений Владивостока, помимо стандартных занятий есть еще и специальное направление – экологическое. С детства ребятам прививают любовь к природе.

Как комментируют специалисты управления образования, детсады давно перестали быть просто местом временного пребывания малышей. Сегодня педагоги успешно проводят квесты, спектакли, сюжетно-ролевые игры. Во многих дошкольных учреждениях помогают развивать спортивные навыки или, например, проводят практические занятия на собственном, пусть и небольшом, огороде, рассказывая малышам, как посадить редис. Все это помогает развивать детский интеллект и способности малышей.