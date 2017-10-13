Смертность людей связали с полом оперировавших их хирургов

Исследование провели на 104 тысячах пациентов

Владивосток, пятница, 13 октября , РИА Vladnews.

Исследование данных о здоровье 104 630 канадцев показало, что пациенты женщин-хирургов реже умирают в первый месяц после операции, сообщает РИА VladNews со ссылкой на naked-science.

Ученые из Университета Торонто проанализировали истории болезни 104 630 пациентов и пришли к выводу: пациенты, которых оперировала женщина-хирург, реже рискуют умереть в течение месяца после процедуры. Причины такого соотношения пока остаются неясными.

Исследователи составили список 25 распространенных типов хирургических операций и собрали данные о пациентах канадских больниц, прошедших эти операции с 1 января 2007 года по 31 декабря 2015 года. Среди хирургов, проводивших вмешательства, 2540 оказались мужчинами, 774 - женщинами. Ученые проанализировали статистику данных о пациентах: пол, возраст и наличие коморбидных заболеваний - нескольких одновременно присутствующих хронических болезней или расстройств. Затем исследователи сопоставили возраст и количество операций у хирургов разного пола.

Выяснилось, что при равных исходных условиях смертность пациентов хирургов-женщин в первые 30 дней после операции оказалась в среднем на 12% ниже. Зависимость сохранялась и в случаях осложнений или повторной госпитализации.

Авторы работы выделяют несколько возможных причин этого явления. Женщины-хирурги могут более последовательно придерживаться методических рекомендаций. Также возможно, что женщины-врачи вне зависимости от специальности более пациентоориентированы и уделяют больше внимания коммуникации с больными.

По словам ученых, более ранние работы показывали, что женщины лучше справляются с тестами на знание теории хирургии. Однако новое исследование впервые установило, что подобная зависимость существует и на практике.

Ведущий автор исследования Радж Саткунасивам (Raj Satkunasivam) отмечает, что работ о гендерной разнице в подходах к медицине сегодня существует мало. В дальнейшем подобные исследования могли бы рассмотреть разницу в особенностях обучения студентов-медиков разного пола.

Исследование опубликовано в журнале British Medical Journal.

Исследователи не впервые отмечают, что пациенты врачей-женщин умирают реже. В декабре 2016 году к такому выводу пришли авторы метаанализа данных программы «Медикэр» для людей старше 65 лет.