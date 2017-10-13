403 участка будут обеспечены подъездными дорогами, и владельцы смогут начать строительство своих домов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII Канал. Напомним, что на сегодняшний день почти 2000 семей с тремя и более детьми получили земли в пригороде Владивостока.
К новому дому — по новой дороге
У темы развития инфраструктуры земельных участков для многодетных семей появилось продолжениеВладивосток, пятница, 13 октября , РИА Vladnews.
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