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8 канал

К новому дому — по новой дороге

У темы развития инфраструктуры земельных участков для многодетных семей появилось продолжение
Владивосток, пятница, 13 октября , РИА Vladnews.

403 участка будут обеспечены подъездными дорогами, и владельцы смогут начать строительство своих домов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII Канал. Напомним, что на сегодняшний день почти 2000 семей с тремя и более детьми получили земли в пригороде Владивостока.

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