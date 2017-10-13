На владивостокском «Спецзаводе № 1» запустили в работу новые очистные фильтры

Установка и работа в тестовом режиме успешно завершены

Владивосток, пятница, 13 октября , РИА Vladnews.

Новые очистные фильтры с сегодняшнего дня работают на «Спецзаводе №1» Владивостока, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Как сообщил директор этого муниципального предприятия Евгений Ширяев, они позволят свести к минимуму вредные газы, которые остаются после сжигания мусора.

«До установки этих фильтров прежнее оборудование также не допускало превышения нормы содержания вредных веществ, которые выходят в воздух. Но с новыми рукавными фильтрами эти показатели снизятся еще в несколько раз».

Новые рукавные фильтры закуплены за счет средств МУПВ «Спецзавод № 1» и администрации города Владивостока. Контракт на изготовление оборудования заключен с санкт-петербургской компанией АО «СПЕЙС-МОТОР», которая работает на российском рынке в области охраны окружающей среды с 1992 года. Она специализируется на изготовлении оборудования, предназначенного для снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, для разных отраслей промышленности.

«Установка и работа в тестовом режиме успешно завершены, – рассказал старший инженер компании «СПЕЙС-МОТОР» Александр Квасников. – Фильтр представляет собой компрессорную станцию, которая производит сжатый воздух, и рукав, в котором есть система регенерации загрязнённого воздуха. На выходе остаток задымленности будет 10 мл на кубический метр. Это очень хороший показатель».

Запуск новых фильтров совпал с визитом японской делегации. Напомним, в рамках работы Восточного экономического форума 6 сентября текущего года был подписан меморандум о сотрудничестве в области охраны окружающей среды между МУПВ «Спецзавод № 1» и акционерной компанией из Японии «Санко». Сегодня члены делегации из страны Восходящего солнца более подробно изучают работу завода и дают ей довольно высокие оценки.

«Мы были на заводе в сентябре и приехали снова, – рассказывает Оиси Сохэй, эксперт-менеджер администрации префектуры Тоттори. – Совместно с компанией SANKO, которая работает на японском рынке более 40 лет, мы изучаем работу завода и разрабатываем возможности для дальнейшей совместной деятельности».

Для справки

Владивостокский мусоросжигательный завод, работающий по чешской технологии, был введен в эксплуатацию в 1979 году. На заводе постоянно проводятся мероприятия по модернизации оборудования, а также ведется строгий контроль производственного процесса. С момента запуска в работу «Спецзавода № 1» и до 2002 года на предприятии работали электрофильтры, которые улавливали твердые частицы (пыль) и в меньшей степени – химический состав. За годы работы электрофильтры износились, и в 2002 году была проведена модернизация газоочистного оборудования завода: были установлены современные и эффективные фильтры типа «батарейные циклоны». После этого уровень выбросов загрязняющих примесей в атмосферу радикально снизился.