Интернет, телевидение, связь, социальные сети, видеоигры, финансовые операции. Термин «блокчейн» завоевал звание слова года. А медиаресурсы все чаще публикуют новости, касающихся криптовалют. Что такое цифровые деньги, каковы их преимущества и темные стороны?
Цифровые технологии все глубже проникают в жизнь приморцев
В мире цифровых денегВладивосток, пятница, 13 октября , РИА Vladnews.
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