Цифровые технологии все глубже проникают в жизнь приморцев

В мире цифровых денег

Владивосток, пятница, 13 октября , РИА Vladnews.

Интернет, телевидение, связь, социальные сети, видеоигры, финансовые операции. Термин «блокчейн» завоевал звание слова года. А медиаресурсы все чаще публикуют новости, касающихся криптовалют. Что такое цифровые деньги, каковы их преимущества и темные стороны?