Владивосток оказался самым холодным городом Приморья 17:51, 12 октября Владивосток оказался самым холодным городом Приморья
Андрей Тарасенко нанял на работу еще двух вице-губернаторов 17:25, 12 октября Андрей Тарасенко нанял на работу еще двух вице-губернаторов
​Пятилетка Миклушевского: что это было? 14:27, 12 октября ​Пятилетка Миклушевского: что это было?
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Октябрь, 13 пятница
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Приморский мэр отбирает землю у граждан? Эксклюзив
01:46
9 лет гарантии качества Фото
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ГИБДД: Полиция устанавливает личности погибших на трассе под Владивостоком Эксклюзив
01:21
Цифровые технологии все глубже проникают в жизнь приморцев Видео
00:15
На улице Станюковича откроют движение для легковых автомобилей и пешеходов
Октябрь, 12 четверг
23:40
В Приморье зафиксирован факт незаконной рубки леса
22:22
Во Владивостоке пройдет продуктовая ярмарка
21:16
Элитный новострой во Владивостоке обесточен по вине застройщика Эксклюзив
21:05
Владивосток: планы на будущее Видео
20:23
Ремонт дорог завершается Видео
19:42
Кудоисты Владивостока сразятся за путевки в сборную города
18:39
Соревнования по спортивному ориентированию «Тихий океан» прошли во Владивостоке
17:51
Владивосток оказался самым холодным городом Приморья
17:40
На Мадагаскаре бушует чума
17:28
Жительница Приморья задолжала КГУП «Примтеплоэнерго»
17:25
Андрей Тарасенко нанял на работу еще двух вице-губернаторов
17:15
МФЦ набирает специалистов Видео
17:03
Лучшие проекты жилых домов и типовой застройки будущего выберут по результатам Открытого международного конкурса
16:54
В 10 из 22 районов Приморья бушуют лесные пожары Видео
16:40
В Приморье назначен новый глава МЧС края
16:27
Во Владивостоке завершается подготовка к отопительному сезону
16:17
«Ростелеком» в Приморье запускает конкурс школьных интернет-проектов 2017 года
16:14
Выходные в Приморье будут прохладными
16:00
Еле живого рысенка спасли из капкана в Приморье Видео
15:48
Полиция устанавливает обстоятельства серьезного ДТП во Владивостоке Фото
15:35
В октябре почти 30 приморцев наказаны за поджог лесов
15:24
Андрей Тарасенко: Надо забирать горящие леса у арендаторов
15:12
Во Владивостоке горел павильон
15:01
Погода в Приморье сегодня, 12 октября, потенциально опасна Фото
14:49
Глава Приморья обвинил в лесных пожарах шишкарей
14:38
В Приморье спасли потерявшегося рыбака Фото
14:27
​Пятилетка Миклушевского: что это было?
14:15
Во Владивостоке пройдет очередной танцевальный мастер-класс «We Can Dance»
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Электронные версии
4216 (155) от 13 октября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Прорубить дорогу
Лесные пожары – пылающий лес
Архитекторов города приглашают на конкурс проектов жилья будущего
«Индра» приходит в Приморье
Вредным выбросам поставили фильтр
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
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8 канал

Цифровые технологии все глубже проникают в жизнь приморцев

В мире цифровых денег
Владивосток, пятница, 13 октября , РИА Vladnews.

Интернет, телевидение, связь, социальные сети, видеоигры, финансовые операции. Термин «блокчейн» завоевал звание слова года. А медиаресурсы все чаще публикуют новости, касающихся криптовалют. Что такое цифровые деньги, каковы их преимущества и темные стороны?

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