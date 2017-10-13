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Происшествия

В щите Антарктиды обнаружена дыра размером со штат Мен

аномалию связали с изменениями климата
Фото: naked-science Фото: naked-science
Владивосток, пятница, 13 октября , РИА Vladnews.

В ледяном щите Антарктиды исследователи выявили дыру, происхождение которой заинтересовало научный мир. По словам руководителя климатической программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексея Кокорина, причиной появления объекта, вероятно, являются глобальные климатические изменения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на naked-science.

Про появление необычной дыры в Антарктиде, сравнимой по размерам с североамериканским штатом Мэн (примерно 90 тыс. квадратных километров), сообщило издание Motherboard. Представляющий Университет Торонто профессор Кент Мур (Kent Moore) заявил, что объект выглядит так, как будто кто-то просто «пробил дыру во льду». В большинстве случаев формирование столь крупных отверстий происходит недалеко от границ льда и моря, однако новое образование было найдено в нескольких сотнях километров от линии раздела. После обнаружения дыры некоторые специалисты даже заявили, что речь может идти о неизвестных науке процессах, происходящих в Антарктиде.

Сама дыра появилась приблизительно 9 сентября 2017 года близ моря Уэдделла, являющегося окраинным морем атлантического сектора Южного океана. Специалисты отмечают, что похожее явление наблюдали в этом месте в 70-е годы XX века, однако имеющиеся в те годы технологии не позволили изучить его детально, так что загадка осталась неразгаданной.

Сейчас явление постарался объяснить руководитель климатической программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Кокорин. По его мнению, полынья могла появиться вследствие возросшей температуры в этой части Антарктиды. Образованию именно такой дыры могла способствовать геометрия льда в данном районе. По словам Кокорина, явление в конечном итоге может быть связано с глобальным изменением климата.

Специалист отметил, что повышение в таких местах температур до положительных с последующим образованием промоин вполне возможно. Несмотря на то, что дыра появилась в нескольких сотнях километров от границы льда и моря, это все еще можно считать краем ледового континента.

Антарктида является континентом, расположенным на самом юге нашей планеты. Ее центр приблизительно совпадает с Южным географическим полюсом. Антарктиду омывают Атлантический, Индийский и Тихий океаны, которые иногда неофициально выделяют в Южный океан. Площадь континента составляет примерно 14 107 000 квадратных километров.

Ранее, напомним, биологи заявили о готовности исследовать морские организмы и экосистемы, находившиеся в «изоляции» и открывшиеся для изучения прошлым летом после того, как от ледового континента откололся крупнейший айсберг.

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