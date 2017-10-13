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Общество

На улице Станюковича откроют движение для легковых автомобилей и пешеходов

Полное восстановление дороги планируется в августе 2018 года
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 13 октября , РИА Vladnews.

На улице Станюковича во Владивостоке, где при строительстве жилого комплекса в феврале 2017 года произошло обрушение подпорной стены и части дороги, откроют движение автотранспорта - пока одностороннее, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Об этом сообщил заместитель главы администрации города Владивостока Леонид Вильчинский после совещания с представителями застройщика - ООО «Каскад-Строй», проектных организаций, ГИБДД.

В настоящее время строительной компанией «Каскад-Строй» восстановлено 50 процентов временной подпорной стены, в следующем году застройщик приступит к возведению основной стены, которая будет выполнять и функцию одной из стен многоуровнего паркинга.

«В связи с тем, что участок дороги закрыт, в районе Эгершельда нарушен трафик дорожного движения, - отметил Леонид Вильчинский, - Принято решение организовать временный проезд по данному участку улично-дорожной сети».

Специалисты администрации Владивостока уже разрабатывают временную схему организации дорожного движения, которая будет доведена до заказчика строительства апарт-отеля и многоуровнего паркинга. Строители за свой счёт выполнят необходимые мероприятия для организации безопасного проезда: устройство забора и ограждений, установку дорожных знаков. Планируется, что движение будет открыто на следующей неделе.

«Движение на участке будет односторонним, так как габариты проезда не позволяют сделать двустороннее движение. В какую сторону оно будет осуществляться – решит комиссия, - подчеркнул Леонид Вильчинский, - Также откроем проход для пешеходов. А вот большегрузам проезд пока будет запрещён».

Полное восстановление дороги планируется в августе 2018 года, когда ООО «Каскад-Строй» выполнит весь комплекс строительных работ.

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