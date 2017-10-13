Погода в Приморье сегодня, 13 октября, потенциально опасна

В крае сильный ветер. Температура воздуха в Приморье составит до +15°C

Владивосток, пятница, 13 октября , РИА Vladnews.

Сегодня, 13 октября, погоду в Приморье оценивают как потенциально опасную, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Гидрометцентр РФ. В крае сильный ветер.

Желтый уровень опасности присвоен арктическому побережью Республики Саха, северу и югу Камчатского края, Амурской области, побережью Охотского моря и Чукотскому АО.

Ранее агентство сообщало, что сегодня, 13 октября, температура воздуха в Приморье составит до +15°C.

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