Элитный новострой во Владивостоке обесточен по вине застройщика

Элитный новострой по улице Чкалова во Владивостоке вот уже 16 часов остается без электричества, сообщает корреспондент РИА VladNews. Многоквартирный дом, в котором проживает много семей с маленькими детьми, был обесточен в 6 утра сегодня, 12 октября. Причиной отключения электричества стала авария на подстанции. Без света также остались жители улиц Кирова и Татарской. Однако к 13 часам дня аварийные работы на подстанции ВПЭС были закончены, и электричество поступило в дома. Исключением стал дом номер 5 по улице Чкалова, в котором 200 квартир. По словам представителей управляющей компании, виновником отключения является застройщик - компания "Мой дом", - который допустил нарушения при строительстве дома. Как сообщили в администрации города, в настоящее время ремонтные работы может провести только управляющая компания. Отметим, что дом находится полностью на электрическом отоплении, таким образом, в случае подобных аварий зимой дом просто вымерзнет. При этом при продаже квартир в этом доме представители застройщика уверяли покупателей, что существует резервный источник электроэнергии, который включится при любой аварии. Для жителей дома сегодня стало сюрпризом то, что никакого резервного источника питания нет. С раннего утра до позднего вечера они ожидают, когда же появится электричество в их домах.
Только что в редакцию поступило письмо от жителя этого дома: "Решился написать в вашу редакцию от полной безысходности. В нашем доме по адресу г. Владивосток ул Чкалова д. 5 с 5:30 12.10.2017 нет света. На момент написания вам письма 20:40 света все ещё нет. У меня двое маленьких детей, которые целый день без горячей еды. Горячей воды нет. Управляющая компания ООО "Современные коммунальные системы" до 14:00 утверждала, что проблема у ВПЭС. ВПЭС утверждало, что проблема в зоне ответственности УК. По факту никаких работ по восстановлению электроснабжения не велось. Все городские службы либо разводят руками либо говорят "обращайтесь в УК". Рабочий день УК закончился и мы по сути остались один на один с этой ситуацией. Прошу от имени всех жильцов привлечь хоть какое-то внимание к нашей проблеме. Ситуация напоминает 91 год, полный информационный вакуум".
Элитный новострой во Владивостоке обесточен по вине застройщика
Элитный новострой по улице Чкалова во Владивостоке вот уже 16 часов остается без электричества, сообщает корреспондент РИА VladNews. Многоквартирный дом, в котором проживает много семей с маленькими детьми, был обесточен в 6 утра сегодня, 12 октября. Причиной отключения электричества стала авария на подстанции. Без света также остались жители улиц Кирова и Татарской. Однако к 13 часам дня аварийные работы на подстанции ВПЭС были закончены, и электричество поступило в дома. Исключением стал дом номер 5 по улице Чкалова, в котором 200 квартир. По словам представителей управляющей компании, виновником отключения является застройщик - компания "Мой дом", - который допустил нарушения при строительстве дома. Как сообщили в администрации города, в настоящее время ремонтные работы может провести только управляющая компания. Отметим, что дом находится полностью на электрическом отоплении, таким образом, в случае подобных аварий зимой дом просто вымерзнет. При этом при продаже квартир в этом доме представители застройщика уверяли покупателей, что существует резервный источник электроэнергии, который включится при любой аварии. Для жителей дома сегодня стало сюрпризом то, что никакого резервного источника питания нет. С раннего утра до позднего вечера они ожидают, когда же появится электричество в их домах.
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