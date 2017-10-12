Элитный новострой во Владивостоке обесточен по вине застройщика

Семьи с маленькими детьми с 6 утра остаются без света

Владивосток, четверг, 12 октября , РИА Vladnews.

Элитный новострой по улице Чкалова во Владивостоке вот уже 16 часов остается без электричества, сообщает корреспондент РИА VladNews. Многоквартирный дом, в котором проживает много семей с маленькими детьми, был обесточен в 6 утра сегодня, 12 октября. Причиной отключения электричества стала авария на подстанции. Без света также остались жители улиц Кирова и Татарской. Однако к 13 часам дня аварийные работы на подстанции ВПЭС были закончены, и электричество поступило в дома. Исключением стал дом номер 5 по улице Чкалова, в котором 200 квартир. По словам представителей управляющей компании, виновником отключения является застройщик - компания "Мой дом", - который допустил нарушения при строительстве дома. Как сообщили в администрации города, в настоящее время ремонтные работы может провести только управляющая компания. Отметим, что дом находится полностью на электрическом отоплении, таким образом, в случае подобных аварий зимой дом просто вымерзнет. При этом при продаже квартир в этом доме представители застройщика уверяли покупателей, что существует резервный источник электроэнергии, который включится при любой аварии. Для жителей дома сегодня стало сюрпризом то, что никакого резервного источника питания нет. С раннего утра до позднего вечера они ожидают, когда же появится электричество в их домах.

Только что в редакцию поступило письмо от жителя этого дома: "Решился написать в вашу редакцию от полной безысходности. В нашем доме по адресу г. Владивосток ул Чкалова д. 5 с 5:30 12.10.2017 нет света. На момент написания вам письма 20:40 света все ещё нет. У меня двое маленьких детей, которые целый день без горячей еды. Горячей воды нет. Управляющая компания ООО "Современные коммунальные системы" до 14:00 утверждала, что проблема у ВПЭС. ВПЭС утверждало, что проблема в зоне ответственности УК. По факту никаких работ по восстановлению электроснабжения не велось. Все городские службы либо разводят руками либо говорят "обращайтесь в УК". Рабочий день УК закончился и мы по сути остались один на один с этой ситуацией. Прошу от имени всех жильцов привлечь хоть какое-то внимание к нашей проблеме. Ситуация напоминает 91 год, полный информационный вакуум".