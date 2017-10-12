Каждый второй мальчишка или уже мужчина мечтает стать настоящим профессиональным гонщиком, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII Канал. Желание водить быструю машину и участвовать в соревнованиях, кажется, находится где-то на уровне инстинктов. Но стать пилотом спорткара дано не всем. Вот тут-то на замену и приходит автомодельный спорт – увлечение, которое даже при своих маленьких размерах позволяет любителям прочувствовать гоночный драйв и все прелести забот о своем четырехколесном товарище.
Автомодельный спорт в Приморье: кто стоит у истоков?
Этому техническому виду спорта в крае уже более 50 летВладивосток, пятница, 13 октября , РИА Vladnews.
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