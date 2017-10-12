«Ростелеком» в Приморье запускает конкурс школьных интернет-проектов 2017 года

Конкурсные работы будут приниматься по четырём номинациям

Владивосток, четверг, 12 октября , РИА Vladnews.

«Ростелеком» объявляет о старте нового этапа конкурса школьных интернет-проектов «Классный интернет». Конкурс проводится ежегодно, при этом каждый год Конкурс посвящён какой-либо отдельной теме. В 2017 году темой конкурса является «Интернет-технологии в образовании». В период с 2 октября по 22 декабря 2017 года на сайте www.safe-internet.ru к участию в конкурсе принимаются интернет-проекты, которые уже реализованы и имеют действующие интернет-ссылки. В качестве интернет-проектов могут выступать сайт или раздел сайта, сообщество в социальных сетях, приложение для ПК или мобильное приложение.

Лидирующее положение компании «Ростелеком» в телекоммуникационной отрасли нашло свое отражение в новом конкурсе, который отвечает современным стандартам информатизации школьного образования. Конкурс, в первую очередь, ставит задачей формирование у школьников умений решать различные практические задачи посредством использования современных информационно-коммуникационных технологий, ИКТ-инструментов и открытых источников информации.

Важной задачей, стоящей перед организаторами конкурса, является повышение престижа работы педагогов школ, а также их профессиональной деятельности, направленной на привитие учащимся навыков реализации на практике полученных знаний в области IT-технологий.

Конкурсные работы будут приниматься по четырём номинациям:

IT- Обучающие сайты:

интерактивные обучающие интернет-сайты, посвящённые отдельным предметам школьной программы или внеклассным занятиям.

IT- Приложения и игры:

развивающие интернет-приложения, в т.ч. и мобильные приложения;

компьютерные игры как источник знания, в т.ч. развивающие навыки программирования учащихся.

IT-Исследования:

интернет-сайты и интернет-приложения, сопровождающие исследовательскую и проектную деятельность учащихся.

IT-Скрайбинг:

интернет-сайты, содержащие обучающие ролики по различным школьным дисциплинам, созданные по технологии компьютерного скрайбинга в целях визуализации учебного процесса.

Победители конкурса будут отмечены дипломами и ценными призами от ПАО «Ростелеком».

Партнер конкурса - компания ESET объявляет дополнительные призы для участников в номинации IT-Приложения и игры. При регистрации каждый участник получит пробную версию на 2 месяца антивируса ESET NOD32 Smart Security Family на 3 устройства. В качестве приза победителям в номинации «Приложения и игры» компания ESET предоставит в качестве подарка антивирус ESET NOD32 Smart Security Family на 3 устройства сроком от 1 года до 6 месяцев.

«Интернет с каждым годом занимает все большее место в жизни детей, являясь одним из средств для обучения. Школьники ежедневно используют ресурсы всемирной сети в различных целях – общения, поиска новых книг, отправки писем. Поэтому внедрение интернет-инструментария в образовательный процесс актуальный на сегодня вопрос», – говорит Руслан Тулаганов, директор Приморского филиала ПАО «Ростелеком». Официальная страница конкурса в интернет www.safe-internet.ru.

Официальный адрес электронной почты для решения любых вопросов, связанных с условиями, процедурой проведения и прочей информацией по конкурсу: konkurs@safe-internet.ru.

* * * Компания ESET (www.esetnod32.ru) — международный разработчик антивирусного программного обеспечения, эксперт в области защиты от киберпреступности и компьютерных угроз — была основана в 1992 году. Штаб-квартира ESET находится в Словакии. Компания представлена более чем в 180 странах. ESET стала пионером в области создания технологий обнаружения угроз, которые позволяют находить и обезвреживать как известные, так и новые вредоносные программы.

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Приморский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение ПАО «Ростелеком», которое действует на территории Приморского края.

Филиал входит в состав макрорегионального филиала «Ростелеком - Дальний Восток», созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком» и объединившего 7 региональных филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком».

* * * ПАО «Ростелеком» – одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи и охватывающая миллионы домохозяйств в России.

Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 12,5 млн, а платного ТВ «Ростелекома» – более 9,4 млн домохозяйств, из которых свыше 4,4 млн смотрит уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ».

«Ростелеком» является безусловным лидером рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания - признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.

Стабильное финансовое положение Компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне “BBB-”, агентства Standard&Poor’s на уровне “BB+”, а также агентства АКРА на уровне “AA(RU)”.