На Мадагаскаре бушует чума

Сильнейшая эпидемия унесла жизни уже нескольких десятков человек

Владивосток, четверг, 12 октября , РИА Vladnews.

Сотни больных, десятки умерших, закрытые школы: на Мадагаскаре принимают срочные меры против эпидемии чумы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на naked-science. Несмотря на то, что чума в наше время стала крайне редким и даже экзотическим заболеванием, сама болезнь далеко не побеждена. Возбудители сохраняются в природных резервуарах, и лишь постоянный мониторинг и работа микробиологов позволяют держать их в узде.

Во многих регионах мира чума остается эндемичным заболеванием: это Монголия и Казахстан с прилегающими к ним областями РФ и КНР, а также Перу, США и ряд стран Африки. Своевременное лечение заболевших позволяет справиться с прежде 100% летальной инфекцией, хотя болезнь иногда развивается слишком стремительно, и смертность от нее остается довольно высокой.

Так, на Мадагаскаре, по сообщению ВВС, первый больной был зарегистрирован 28 августа, а к настоящему времени заражены оказались почти 250 человек, из которых 33 умерли. Стоит сказать, что чума была завезена на остров моряками лишь в 1898 году, однако остается постоянной угрозой. Ежегодно на острове отмечается около 400 случаев заболевания, однако нынешняя вспышка выделяется на этом фоне. Большинство зарегистрированных случаев относятся к легочной, а не к обычной, бубонной, форме чумы. Легочная форма намного более заразная, скоротечная и опасная.

Основные очаги эпидемии расположены в окрестностях Антананариву и на востоке Мадагаскара. С 30 сентября власти страны запретили массовые мероприятия, с 5 октября не работают школы и вузы. В заявлении представителя ВОЗ на Мадагаскаре Шарлотты Ндиае отмечается: «Чума излечима, если обнаружена вовремя. (...) Чем быстрее мы действуем, тем больше жизней спасаем». К настоящему моменту ВОЗ уже поставила на остров более миллиона доз вакцин, которые могут обеспечить пусть и временную, но надежную защиту от опасной инфекции.