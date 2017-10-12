Ремонт дорог завершается

Масштабный ремонт улиц Верхнепортовой и Всеволода Сибирцева вышел на финишную прямую

Владивосток, четверг, 12 октября , РИА Vladnews.

Масштабный ремонт улиц Верхнепортовой и Всеволода Сибирцева вышел на финишную прямую, сообщает РИА Vladnews со ссылкой на VIII Канал. Он ведется по федеральному приоритетному проекту «Безопасные и качественные дороги» во Владивостоке. Подрядные организации завершают укладку дорожного покрытия и готовятся к нанесению дорожной разметки. На всех этапах строительства проводится проверка качества работ и материалов.



