Масштабный ремонт улиц Верхнепортовой и Всеволода Сибирцева вышел на финишную прямую, сообщает РИА Vladnews со ссылкой на VIII Канал. Он ведется по федеральному приоритетному проекту «Безопасные и качественные дороги» во Владивостоке. Подрядные организации завершают укладку дорожного покрытия и готовятся к нанесению дорожной разметки. На всех этапах строительства проводится проверка качества работ и материалов.
Ремонт дорог завершается
Масштабный ремонт улиц Верхнепортовой и Всеволода Сибирцева вышел на финишную прямуюВладивосток, четверг, 12 октября , РИА Vladnews.
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