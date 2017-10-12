В Приморье назначен новый глава МЧС края

Валерий Дзуцев уже успел принять участие в ​заседании краевой комиссии по ЧС

Владивосток, четверг, 12 октября , РИА Vladnews.

В Приморье назначен новый начальник ГУ МЧС региона, сообщает РИА VladNews со ссылкой на данные ведомства. Полковник внутренней службы Валерий Дзуцев назначен на эту должность через год после трагической гибели при исполнении служебного долга предыдущего начальника регионального управления ведомства Олега Федюры (погиб во время прохождения по региону тайфуна "Лайонрок").

Новый начальник ГУ МЧС Приморья уже успел принять участие в заседании краевой комиссии по ЧС, где сообщил недавно назначенному врио губернатора региона Андрею Тарасенко о статистике лесных пожаров, выявления нарушителей и назначенных штрафов с начала 2017 года.

Справка:

Валерий Дзуцев родился 11 декабря 1967 года. В 1991 году окончил Одесское высшее артиллерийское командное училище., а в 2013 - Академию ГПС МЧС России. Прошел длинный путь до замначальника ГУ (по антикризисному управлению) ГУ МЧС России (по Приморскому краю) (занимал эту должность с 2014 по 2016 годы).